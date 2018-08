Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 17 al 19 agosto

Per questo fine settimana post ferragostano si prevede cibo, relax e tante sagre da gustare in compagnia ricordando i bei tempi andati: si parte con la festa del Verdicchio di Staffolo che ritorna in grande stile con il protagonista di Masterchef 2018, Simone Scipioni, marchigiano doc di Montecosaro che ha stupito tutti con i suoi piatti semplici e sofisticati al contempo. Si prosegue con la festa della cultura contadina a Moie di Maiolati, tra gastronomia locale e tante risate, fino ad arrivare alla festa del Covo di Candia che prevede la sfilata di rito e l'esposizione di una fedele riproduzione della basilica di San Nicola di Tolentino realizzata interamente con spighe di grano.

Al teatro delle Cave di Sirolo è già partito il Music and street food festival che, dopo il concerto dei Nomadi, ospita per tutto il weekend tanti altri artisti talentuosi. Cena in maschera ad Osimo, a Roncitelli è la volta del Senigart, che quest'anno prevede le esibizioni tutte "in rosa", mentre ad Arcevia si da fiato alle trombe e a tanti altri strumenti con l'ArtCevia 2018. Si chiude la Filanda festival di Senigallia con due grandi opere: Boheme e Carmen.

Musica scatenata protagonista in città e in provincia: a Falconara si balla con la festa originale hawaiana, Marina Rei si esibisce alla Rocca di Senigallia e Young Signorino sale sul palco del Mamamia. Il musicista Claudio Pasceri si esibisce con "cello solo" all'auditorium Federico Marini mentre a Morro d'Alba è la volta del concerto al tramonto con aperitivo-cena rilassante. Tempo di escursioni con la gita per scoprire il Conero dal mare, e poi tutti a gustare i prodotti locali.