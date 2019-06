Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 14 al 16 giugno

L'estate entra nel vivo e aumentano le feste in spiaggia, gli eventi mondani e, naturalmente, gli appuntamenti con il cibo da mangiare all'aperto. Ne abbiamo selezionati alcuni per voi da venerdì 14 a domenica 16 giugno.

Street food festival

Il Porto Antico si riempie dei profumi e dei colori del cibo di strada: dal carcake, alla "piadina selvaggia", passando per l'arrosto argentino fino prelibati hamburger, questo weekend ci sarà solo l'imbarazzo della scelta in fatto di pranzi e cene.

70's pop festival

Alla Mole prende il via un concertone tutto dedicato agli anni '70. Un excursus musicale molto generoso dal momento che i proventi saranno devoluti allo IOM.

Pil.Love

Un progetto visionario quello che che approda allo Shada beach. Tra deejay set e cultura del territorio, ecco un evento per veri appassionati del genere.

Gemitaiz in concerto

Al Mamamia torna il rapper romano con un live tutto da ballare. Scopri tutti i dettagli della serata.

Playa solero

Non è estate senza un party in spiaggia. Si balla musica anni '80 e si mangia tanto per una serata tutta da vivere.

Cacao Beach

Anche a Palombina aprono i battenti i bagni più hot dell'estate. Per l'occasione la musia latina la farà da protagonista.

Italia intatta tour

Dario Vergassola e Marco Tozzi sul palco alla Mole Vanvitelliana con uno spettacolo che racconta la bellezza dello Stivale.

Colle Lauro in festa

A Camerano si festeggia l'arrivo della bella stagione con musica e divertimento. Qui il programma della tre giorni di festa paesana.

Trekking alla Cittadella

Lo sport torna protagonista in città con il percorso alla scoperta del campo trincerato.

La mediazione familiare

L'associazione Fatto e Diritto organizza un incontro alla Mole affrontando temi delicati come quello dello della "gestione dei conflitti e la comunicazione con i minori".

Scrigni sacri

Una visita insolita e notturna quella alla chiesa di San Francesco in via Torrioni, 10.

Meeting dei popoli

Al parco di Posatora si parla di convivialità e differenze. Ecco il programma della kermesse tutta dedicata al meltin'Pot.

Visione e coraggio

A Jesi la presentazione del libro di Emanuele Lodolini, già parlamentare della diciassettesima legislatura.

Briciole di bellezza

Ancora letture colte con la presentazione che si tiene a Fabriano del libro di Filippo Cannizzo dal titolo: Briciole di bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese.