Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 14 al 16 febbraio

Sarà un weekend dal sapore dolcissimo con San Valentino alle porte e il Carnevale che si avvicina. Inoltre, ci sono tantissimi spettacoli per i grandi e piccoli amanti del teatro e non solo. Ecco allora le iniziative di questo fine settimana da non perdere:

La festa degli innamorati

Cene, spettacoli, laboratori e giochi: le coppie innamotate non si annoieranno di certo ad Ancona e dintorni.

Antigone

L'opera di Sofocle rivive in chiave contemporanea.

I gatti più belli del mondo

Gattari (e non solo). Arriva l'appuntamento felino per decretare i più belli.

Mine vaganti

Al Pergolesi di Jesi grande attesa per lo spettacolo di Ferzan Ozpetek.

Gigi D'Agostino

Torna il comandante in consolle con un deejay set tutto da ballare. Ecco i dettagli.

Circo delle bolle

Ormai quasi sold out lo spettacolo a Maiolati Spontini.

Orgoglio e pregiudizio

Jane Austen rivive in questo spettacolo di Arturo Cirillo. Ecco tutte le informazioni.

Cari Pagliacci

Al teatro Cortesi la magia si accende su un classico evergreen della comicità.

Manicomics

Si ride di un "viaggio organizzato" al teatro Piccolo.

Palombella fest

Al via la festa nel quartiere di via Flaminia per dare vigore alla zona con un calendario molto ricco.

Novecento

Alessandro Baricco e il suo monologo alla Fenice di Senigallia.

Troll, incantesimi e cavalieri

Al Ridotto delle Muse la magia delle fiabe è di casa.

Carnevale dei bambini

Anche le feste mascherate cominciano a prendere il via. Eccone una per i piccoli.

Se potessi non morire, ma volare

Spettacolo tutto dedicato a Leonardo Da Vinci.

Cenerentola in bianco e nero

A Sassoferrato rivive un classico delle fiabe per la rassegna del Teatro dei ragazzi.

Letture a merenda

Ancora racconti fantastici ma questa volta al teatro Spontini di Maiolati.

Campionati italiani allievi

Non è weekend senza sport. Questa volta al Palaindoor si corre per la vittoria.