Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 14 al 16 dicembre

Gli eventi di Natale tornano protagonisti: anticipato il mercatino lungo il viale, in via Maratta c'è il panettone day, Falconara si veste a festa con il Christmas Village, si balla al Sui club con il Lunapark party Xmas edition e Gianluca Vacchi sale in consolle al Mia club