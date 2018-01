Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 12 al 14 gennaio

Weekend con tanti special guest: deejay Ringo al Naif, Malgioglio al Noir e Tonon al Sottovento. Alle Muse va in scena Re Lear con Fantastichini e a Jesi il Rigoletto. Non mancheranno aperitivi tipici, spettacoli per bambini, incontri ed escursioni avventurose