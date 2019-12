Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 12 al 15 dicembre

Si alza il sipario al Teatro delle Muse con "Rumori fuori scena"; al teatro Sperimentale va in scena il riadattamento della Signora delle Camelie per la Lorenzo Farinelli Onlus, in Piazza Roma c'è la gara dei Babbi Natale mentre al Miami ci si scatena con Taylor Mega, la sexy influencer