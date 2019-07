Cosa fare ad Ancona: gli eventi da non perdere dall'11 al 14 luglio

Nonostante le calamità naturali e la pioggia la stagione estiva di eventi prosegue tra feste e appuntamenti golosi. Qui ve ne proponiamo alcuni per trascorrere al meglio il weekend.

RISORGIMARCHE

Parte giovedì 11 luglio con Nek la kermesse volta a valorizzare i territori colpiti dal terremoto. Il concerto si svolge a a Poggio San Romualdo, tra i comuni di Apiro, Fabriano e Poggio San Vicino.

DEEJAY XMASTERS

Il festival di action sport di nuovo sulla spiaggia di velluto con un calendario tutto da vivere. C'è anche il concerto della band Ex Otago.

CONTESA DEL POZZO DELLA POLENTA

La rievocazione storica torna protagonista a Corinaldo. Qui il programma nel dettaglio.

COME BRITNEY SPEARS

Debutto alla Mole del nuovo spettacolo di Giorgio Montanini insieme a Francesco Montanari e Alessandro Bardani. Adatto ai maggiori di 18 anni.

ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

Tanta buona musica tutta da ascoltare ma ci sono alcuni cambiamenti di location a causa del brutto tempo.

FALCOMICS

La trentaseiesima edizione della mostra mercato propone anche street food, concerti e tante novità.

UP TO ELEVEN

I deejay Macca e Monta ripercorrono la storia del rock in consolle al Lazzabaretto.

CAMILLA SPARKSSS

Sempre nella location del Lazzabaretto va in scena il live della regina della dark elettronica.

VERDICCHIO RACE 2019

A Poggiocupro si sfidano i campioni di downhill skateboard. Inoltre ci sono tanti concerti e deejay set: ecco il programma.

FESTA PER LA LIBERTA' DEI POPOLI

Al Forte Altavilla si affrontano temi come l'inclusione e la violenza di genere. Forse sul palco ci sarà anche Mimmo Lucano.

NON A VOCE SOLA

Lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet sul palco di Piazza del Santuario per parlare di passione ai giorni nostri.

SAGRA DEL BACCALA'

Non si può non fare un salto a Passatempo di Osimo per provare il gustoso baccalà fritto, al sugo, con le cipolle o arrosto.

HEARTH FESTIVAL

A Piticchio di Arcevia si parla di linguaggio e sul palco c'è la cantante indie pesarese Maria Antonietta.

URBAN BOAT PARTY

Dopo lo slittamento di una settimana la festa galleggiante ci riprova a salpare dal porto di Numana.

DALL'ODISSEA ALLA SPIAGGIA

I deejay di Aqua, Odissea e Shalimar tornano in consolle al Playa Solero.

RANDOM PARTY

Ci si veste a caso, si balla musica selezionata dal fato e senza nemmeno una regola si arriva all'alba: è questa la ricetta del party Random al Mamamia di Senigallia.