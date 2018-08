Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 10 al 12 agosto

Caldo, sole e tanto divertimento: è questa la ricetta per il weekend perfetto e così, sia in provincia che in città, tornano gli eventi per non mancare quest'obiettivo. Si parte con il sensualissimo spettacolo di burlesque al Summer Jamboree: in scena gli sguardi fatali di Mara de Nudée. Si cambia genere, ma cantando e ballando con Gigi e Andrea, che salgono sul palco in occasione della festa Sirolo sotto le stelle, mentre al Mamamia ci si scatena con il concerto del giovane rapper napoletano Capo Plaza. Sul palco della Mole Vanvitelliana sale la storica band La Macina accompagnati dall'artista marchigiano Enzo Cucchi.

Non possono mancare gli eventi mangerecci: a Passatempo di Osimo al via la sagra della rana mentre a Falconara torna la festa del mare che fino a ferragosto propone una kermesse tutta da vivere.

La Cappannina si accende con lo show Sea&Cily, mentre a Camerano si possono rimirare le stelle cadenti. All'area archeologica di Senigallia viene riprodotta la tragedia greca in una location unica con Le troiane, mentre in centro storico c'è la mostra The end tutta in bianco e nero. Ad Ostra va in scena l'ArtCevia 2018 e il concerto di pianoforte a quattro mani di Giulia Semerano e Filippo di Bari. Infine a Marina di Montemarciano arrivano i super burrattini con lo spettacolo Acqua sopra, acqua sotto e al Lazzabaretto ci si scatena il sabato sera con la musica tropical di Rokeya.