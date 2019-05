Cosa fare ad Ancona: gli eventi da non perdere questo weekend

Fiere, revocazioni e tornei sportivi: con questo spirito conviviale riparte il fine settimana di Ancona e dintorni. Dopo il lunghissimo ponte di festa e gli eventi del primo maggio, ecco spuntare tanti nuovi appuntamenti da non perdere in città e non solo. Eccone alcuni selezionati da noi.

San Ciriaco

Ultimi giorni per gustarsi la tradizionale fiera ad Ancona. Quest'anno boom di bancarelle con tanti profumi e sapori inediti.

Palio di San Floriano

La 24esima edizione torna nella città di Federico II: tra una passeggiata negli stretti vicoletti e una sbirciata ai tornei medievali c'è sempre tempo per gustarsi un buon bicchiere di Verdicchio doc.

Campionati italiani di taekwondo e parataekwondo

Al Palaprometeo si sfidano 400 atleti di questa disciplina. Tra forme più tradizionali e un freestyle appassionante domenica verrà decretato il campione del Bel Paese.

Polverock

Torna la rassegna di musica alla Polveriera del Cardeto.. Qui trovate il programma da non pedere.

Mamacita closing party

I clubbers possono scatenarsi al Miami di Monsano che chiude la stagione invernale dei latini: tra raggeton e latinpop ci sarà da ballare.

Trekking urbano

I cinque musei di Ancona si esplorano a piedi con una passeggiata che parte al mattino. Un evento per appassioanti dell'arte.

Accademia d'arte lirica

Il teatro La Nuova Fenice di Osimo ospita il concerto "I canti della loro terra". Si esibiscono artisti provenienti da Armenia, Australia, Georgia, Giappone, Kazakistan, Polonia, Russia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan ed Italia.

Senigallia wine festival

Torna per il terzo anno consecutivo il “Senigallia Wine Festival”, in programma domenica 5 maggio, dalle ore 16 alle ore 22, nella suggestiva location della Vecchia Pescheria e del Foro Annonario.

Photowalk alla Selva

Giro fotografico di questo luogo suggestivo di Castelfidardo per gli appassionati dell'obiettivo. Ad organizzare il tour la Fondazione Ferretti.