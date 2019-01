Che faccio stasera? Gli eventi del weekend dal 25 al 27 gennaio

Torna il weekend, spazio per eccellenza di divertimento e relax, ma anche un momento dedicato alla riflessione e alla condivisione di valori positivi: sono tantissimi gli eventi sprsi per la provincia dedicati alla giornata della memoria in ricordo di tutte le vittime dell'Olocausto. Per le vie del cento di Ancona al via l'iniziativa Pietre d'Inciampo, al teatro delle Muse su il sipario con il Ricordo di Anna Frank, Falconara ricorda le vittime con un incontro ad hoc al Museo della Resistenza,all'Uci Cinema il docu-film sul ghetto di Varsavia, mentre a Senigallia, al teatro Nuovo Melograno, c'è Boom, lo spettacolo emozionante sulla tragedia più abominevole della storia.

Al Museo della città al via la mostra Voci di Ancona, al ridotto delle Muse spettacolo per ragazzi con la cinedomenica e all'auditorium Orfeo Tamburi al via il concerto Canti d'amore e di lode. Spettacolo al teatro Pergolesi con Carlo Cecchi che interpreta Enrico IV, al museo Omero esposizione dove l'arte risveglia l'anima, e torna l'Inferno di Dante nella città sotterranea di Camerano. In Piazza Pertini torna il mercatino Curiosando, tra oggetti vintage e antiquariato e si ride con Romina Antonelli al teatro Panettone. Parlando di donne, al Cinemuse c'è la rassegna Donna, sostantivo femminile plurale.

Evento speciale al Paradise di Monsano che compie trent'anni, a Jesi c'è lo spettacolo di magia e clown con Mago per Svago, mentre nella città dorica inaugura un nuovo studio di tatuatori con tanto di barbiere. Tempo di aperitivo al Passetto bar con un nuovo spazio per fare l'happy hour mentre a Camernao c'è la fiera dell'elettronica per i veri appassionati.