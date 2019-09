Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 20 al 22 settembre

Gli ultimi raggi di sole scaldano le vie della città e così Ancona si prepara ad un altro fine settimana pieno di iniziative divertenti ed appassionanti. Ce ne sarà per tutti i gusti. Ecco i migliori selezionate.

La Traviata

Il teatro delle Muse ospita il ritorno della grande opera. Il capolavoro di Verdi è stato riadattato trendo ispirazione dalle "Dame aux cemlias" di Alexandre Dumas figlio.

Un giorno per bene

L'opportunità unica di scoprire luoghi nascosti della città è arrivata. Ecco i luoghi che apriranno al pubblico per l'occasione.

Giornate europee del patrimonio

A proposito di cultura, apre i battenti l'Archivio di Stato. Ecco quando andare.

Visite guidate a Morro d'Alba

Una kermesse piena di magiche scoperte e un tuffo nel passato di questo paesino dell'entroterra.

Massimo Volume e Giardini di Mirò

Le due grandi band indipendenti finalmente insieme sul palco anconetano della Mole Vanvitelliana.

Festa della birretta

In piazza Salvo d'Acquisto si brinda e si balla. Ecco il programma.

Piccoli passi al museo

Ecco che le visite al museo non sono solo per adulti. L'attività per i bambini ricominicia a Palazzo Ferretti.

Marco Marzocca in Ciao Signò

Il mitico comico di Zelig sul palco di Villa Strada per aiutare i territori colpiti dal sisma.

Agricoltura sinergica

Alla riserva naturale di Ripa bianca un evento dedicato a questo tema.

Sottovento night party

Fine settimana fa rima con feste e divertimento. E allora spazio alle danze scatenate.

End of summer

Il Playa solero chiude in bellezza la stagione di Palombina.

Inaugurazione degli Urban Studios

Il ballerino di Amici Andreas Muller ospite al taglio del nastro di questo nuovo progetto.

Convegno Aism

Torna l'annuale convention dedicata alla sclerosi multipla.

Fiere di San Settimio

Dal 22 settembre la città di Jesi si colora con oltre 600 bancarelle.