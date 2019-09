Weekend di arte, passeggiate e degustazioni a Morro d'Alba

A Morro d’Alba, il pomeriggio di Sabato 21 e la mattina di domenica 22 settembre, al via le visite guidate gratuite al Camminamento di Ronda, al borgo (Chiesa di San Gaudenzio e Pinacoteca), Auditorium dove sono in mostra le Tavole dei Lavori degli studenti di Poliarte Design, Accademia di Belle Arti di Ancona e al Museo Utensilia, dove i bambini possono divertirsi con l’attività ludico-didattica “Caccia all’oggetto nascosto” inclusa nel costo del biglietto di ingresso.

Il Museo accoglie una raccolta ragionata di strumenti della cultura mezzadrile (nella collezione anche uno splendido Biroccio Marchigiano), una mostra di Mail Art e una mostra fotografica permanente del Maestro della Fotografia Mario Giacomelli. Contemporaneamente, su prenotazione, sarà possibile effettuare la degustazione di vino e prodotti tipici. Grazie all’apertura straordinaria dalle 20 alle 23, il Museo potrà essere visitato al costo simbolico di 1 euro.

Alle 18.30, Presso l’Auditorium Santa Teleucania, di piazza Tarsetti, si potrà assistere al Concerto della Junior Band dell’Associazione Banda Cittadina. L’Ingresso è libero. Il pomeriggio di domenica 22 settembre è dedicato, nel Borgo di Morro d’Alba, al contatto diretto con la natura. Torna infatti "Passeggiando e degustando" in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre) a cui il comune ha aderito. Il tema quest’anno è "Safe walking and cycling" e il percorso indicato potrà essere effettuato a piedi o in bike. La partenza è prevista da piazza Romagnoli (nel borgo Storico) alle ore 15,15. La partecipazione alla camminata di 8 chilometri è libera.Al ritorno in centro ci aspetterà una merenda finale con salumi e vino Lacrima al costo di 5 euro a cura della macelleria "la Marchigiana in tavola".