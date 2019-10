We will rock you: il musical dal futuro dove la musica è proibita

Al teatro La Fenice di Senigallia arriva giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre alle ore 21.15 lo spettacolo “We Will Rock You – The Musical” per la regia di Michaela Berlini. Biglietti da 22 euro.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2002 a Londra e rientra nella Top ten degli show più longevi nella storia del West End, con oltre 8 milioni di spettatori, 2.700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni. In Italia è arrivato per la prima volta nel 2009 e a fine 2018 è tornato sulle scene con un’edizione completamente rinnovata. E ora è pronto per un nuovo tour nazionale. “We Will Rock You – The Musical” è ambientato nel futuro fra 300 anni, in un luogo una volta chiamato “Terra” e ora diventato “Pianeta Mall”, vittima della globalizzazione più totale. Un pianeta dove il rock e la musica dal vivo sono banditi e i loro seguaci vivono nascosti. La Global Soft, capeggiata dalla spietata Killer Queen e dal suo collaboratore Khashoggi, cerca di stanare la “resistenza” di un gruppo di Bohemians che si nascondono nel sottosuolo e che, con l’aiuto dello stravagante bibliotecario Pop, tramandano ricordi sbiaditi del tempo glorioso nel quale il rock regnava sovrano sulla terra. Attendono l’arrivo degli eletti che restituiranno la musica al Pianeta, l’ingenuo Galileo e la volitiva Scaramouche, destinati a ritrovare lo strumento che l’antico dio della chitarra ha nascosto in un luogo segreto.