Walter Nudo alla notte più rosa di Sirolo

Anche a Sirolo la notte diventa più rosa: torna la manifestazione giunta alla sua ottava edizione lungo tutta la riviera marchigiana e per l'occasione sabato 29 giugno si esibirà l'atletico Walter Nudo.

Walter Nudo è l'ospite atteso in un concerto tutto da ballare con le migliori Hit '80 '90. Vincitore della prima edizione dell'Isola dei Famosi e dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2018: Walter Nudo, attore, cantante, poliedrico artista e sportivo. Di origini Canadesi, recita al fianco di artisti importanti come Sharon Stone e gira diverse fiction internazionali: Incantesimo, Carabinieri, Beautiful e Un posto al sole. L'evento è ad ingresso libero ed è organizzata da Eventi Live con il patrocinio della Città di Sirolo e Nuova Sirolese A.s.d e in collaborazione con le Attività Commerciali di Sirolo.