Walk in tattoo day: il Natale si sporca d'inchiostro

Il Natale è anche il periodo dei ricordi e allora perché non renderlo indelebile sulla pelle con un bel tatuaggio? Il 23 dicembre al via il Walk in tattoo day presso due studi della città: Ants tattoo atelier (via vecchia del Pinocchio 31/33) e Kosta Dorica (via dell'Industria 5) organizzano rispettivamente una giornata dove senza appuntamento le persone possono entrare e tatuarsi.

L'evento ha inizio alle 11: basta entrare, mettersi in fila e aspettare il proprio turno. Porte aperte fino alle 21 per Ants Tatto e fino alle 20 per Kosta Dorica.