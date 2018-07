Walk in: tatuaggi senza appuntamento in perfetto stile "fifties"

Nella programmazione della XIX edizione del Summer Jamboree spicca il progetto speciale Walk In Tattoo, Tatuaggi Old-School non-stop senza appuntamento. L'evento si svolge venerdì 3 agosto alla Rotonda a mare dalle ore 16 alle ore 02. Tra gli artisti spiccano Maurizio Basile, Marcello Basile, Luca Testadiferro, Alex Santucci, Mr. Jack, Vincent Zattera, Emanuele Peren, Kelly Red, Marco Tupone, Federico Zenobi, e, ospite speciale, Gian Maurizio Fercioni.



In occasione del Walk In è in programma la mostra sulla storia del tatuaggio tradizionale, una collezione privata di tavole originali. Il Walk In sarà accompagnato dalla musica dei Dj AT’s Crazy Record Hop, Mickey Melodies, Rocketeer, Jay Cee, Muffin Man.