Diventare volontario al fianco di disabili e anziani, ecco il corso formativo dell' Avulss

L’Avulss apre le sue porte a nuovi volontari. Dal 22 gennaio al 28 marzo la onlus anconetana, attiva da ormai 36 anni in collaborazione con il Comune, organizza un corso che consentirà agli interessati di prestare servizio negli ospedali di Torrette ed Inrca, nelle residenze protette di Villa Almagià di Ancona e Opera Pia Ceci di Camerano oltre che nelle abitazioni segnalate dai servizi sociali di Ancona, Numana e Sirolo. Il corso si terrà nel Centro Servizi per il Volontariato di via della Montagnola 69 e le lezioni si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle 17,30 alle 19,30. La quota di iscrizione è di 15 euro e oltre ai 18 incontri del corso base sono previsti due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza.

Il Programma

22 gennaio

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E INTRODUZIONE AL CORSO

Anna Vespignani,Presidente Associazione Avulss di Ancona

Mirella Borghi, Resp. Culturale Associazione Avulss di Ancona

24 gennaio

CONOSCERSI PRIMA DI INCONTRARE L’ALTRO

Anna Rita Agostinelli, Psicologa-Psicoterapeuta

29 gennaio

LA CARTA DEL VOLONTARIO AVULSS

Maurizio Strappa, Responsabile Culturale Zonale Avulss Marche 1

Maria Cristina Paris, Presidente Associazione Avulss di Jesi

31 gennaio

LA FRAGILITA’ NELL’ANZIANO E IL VALORE DELLA VECCHIAIA

Antonio Cherubini, Direttore Geriatria e Accettazione Geriatrica d’Urgenza - INRCA

5 febbraio

L’AVULSS NELLE RESIDENZE PROTETTE PER ANZIANI E PER DISABILI

Anna Rita Agostinelli, Psicologa-Psicoterapeuta

7 febbraio

Incontro pubblico -VALORE SPIRITUALE DELLA MALATTIA E DEL DOLORE

Angelo Spina Arcivescovo Ancona Osimo – Auditorium “Sandro Totti”, Osp. Riuniti Ancona

12 febbraio

IL MALATO NEUROLOGICO E NEUROCHIRURGICO

Marco Bartolini, Dirigente Medico Clinica di Neurologia; Mauro Dobran Dirigente Medico e Fabrizio Mancini, Specializzando Clinica di Neurochirurgia, Ospedali Riuniti Ancona

14 febbraio

LAVORI DI GRUPPO – Incontro Prolungato – ore 16.30 – 19.30

MOTIVAZIONE, IDENTITA’ E CARATTERISTICHE DEL VOLONTARIO AVULSS

Gruppo Formazione Avulss Direttivo, interviene Marcello Cavalieri, Delegato Regionale e Zonale Avulss Marche 1

19 febbraio

ANZIANI: SITUAZIONI DI BISOGNO E RISPOSTE DEL TERRITORIO

Emma Capogrossi, Asses. Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Comune Ancona

21 febbraio

Incontro pubblico - L’OSPEDALE OGGI: GENTILE, GENEROSO E GENIALE

Michele Caporossi, Direttore Generale Ospedali Riuniti Ancona – Ex Sala Consiliare, Piazza XXIV Maggio, 1 Ancona

26 febbraio

VALORE E SIGNIFICATO DELLA CARITA’

Don Giovanni Varagona, Dir. Ufficio Superiore di Scienze Religiose “Lumen Gentium”, Ancona

28 febbraio

LAVORI DI GRUPPO – Incontro Prolungato – ore 16.30 – 19.30

Gruppo Formazione Avulss Direttivo

5 febbraio

IL MALATO CARDIOPATICO

Luigi Aquilanti, Dirigente Medico Cardiologia Ospedaliera e UTIC, Ospedali Riuniti Ancona

8 marzo

IL DISAGIO PSICHICO

Bernardo Nardi, Direttore Clinica Psichiatrica, Ospedali Riuniti Ancona

12 marzo

L’AVULSS NEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE

Salvatore Veccia, Dirigente Medico Clinica Malattie Infettive, Ospedali Riuniti Ancona

14 marzo

LA RELAZIONE DI AIUTO NEI LUOGHI DELLA CURA

Marisa Carnevali, Sociologa, Vice Responsabile Culturale Associazione Avulss di Ancona Onlus

19 marzo

PRENDERSI CURA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

Rossana Berardi,Direttore e Michela Francoletti Coordinatore Clinica Oncologica, Osp. Riuniti Ancona

21 marzo

LAVORI DI GRUPPO – Incontro Prolungato – ore 16.30 – 19.30

Gruppo Formazione Avulss Direttivo

26 marzo

NORME DI COMPORTAMENTO DEL VOLONTARIO SECONDO I VALORI DELL’AVULSS

Anna Vespignani, Presidente Associazione Avulss di Ancona Onlus

28 marzo

TESTIMONIANZE DEI VOLONTARI E FEED-BACK DEI CORSISTI

Segreteria: Via Seppilli, 2 - Ancona - Tel. 071 2363475 (con segreteria telefonica)

Orario Segreteria: martedì e venerdì h 10-12. Nei giovedì 11 e 18 gennaio 2018 anche h 17–19

e. mail: avulss.ancona@alice.it – sito: www.avulssancona.it