Giornata mondiale del volontariato, sabato l'evento di CSV e associazioni

ANCONA - Il 5 dicembre di ogni anno ricorre la "Giornata internazionale del volontariato", indetta dall'Onu, per riconoscere impegno, tempo e capacità dei volontari in tutto il mondo e l'edizione 2019 è dedicata in particolare al loro ruolo nel favorire l’inclusione sociale.

Quest'anno la ricorrenza sarà celebrata anche in Ancona, con l'evento “Ripartiamo dai valori", sabato 7 dicembre, dalle ore 10 alle 12,30 nella sala convegni FIGC, in via Schiavoni, promosso da CSV Marche (Centro servizi per il volontariato) e Forum regionale Terzo settore in collaborazione con Acli, Arci, Auser e Avis Marche. Rilanciando i valori della solidarietà, della democrazia e della partecipazione civica, l'iniziativa vuole essere un momento di riflessione e confronto sulle prospettive, il ruolo e le sfide del volontariato nella regione. Nell'occasione infatti, i diversi interventi in programma presenteranno il "Manifesto per le Marche solidali", un documento redatto dai promotori dell'evento e aperto alle adesioni di tutte le realtà che lo condividono.

"Pensiamo infatti che parlare insieme dei valori che stanno alla base del volontariato, in cui ci impegnamo ogni giorno - spiega Simone Bucchi, presidente del CSV Marche - sia la chiave per riappropriarci del nostro ruolo nella società. Mai come oggi, nella delicata fase che vive il nostro Paese, è così necessario". Il programma dell'evento e il documento scaricabile sono on line sul sito www.csvmarche.it con le indicazioni per aderire. Le Marche, con un rapporto di 9,2 associazioni ogni 10.000 abitanti, risultano tra le regioni con la più alta vocazione al volontariato: in totale sono circa 44.600 le persone impegnate.

Il primo macro settore di attività è il socio - assistenziale (38% delle associazioni), al secondo posto c'è la sanità (19%), poi la valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale (10%), la tutela dei diritti (7%), la tutela dell'ambiente (6%), la protezione civile (6%), attività aggregative, ricreative, ludico sportive (6%), l'istruzione (4%) e la tutela e protezione animali (4%). Fonte dati: Rapporto sul volontariato nelle Marche (2016). Ad oggi sono oltre 1800 le Odv (organizzazioni di volontariato) e 250 le Aps (associazioni di promozione sociale) iscritte ai rispettivi Registri regionali.