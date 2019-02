Volevo solo fare Amleto: al Nuovo Melograno il sogno di Stefano

Nuovo appuntamento al Teatro Nuovo Melograno con “Volevo solo fare Amleto” di Stefano e Francesca Tosoni, in programma sabato 9 febbraio, alle ore 21, e domenica 10 febbraio, alle ore 18.

Stefano, un giovane attore senza un soldo, sogna di fare Amleto. Prendendo consapevolezza che nessuno lo chiamerà mai per interpretarlo, decide di muoversi in un’altra maniera: fare tutto da solo, riduzione, regia, musiche, costumi, burocrazia, scene! Per questo sceglie di accettare i soldi offertigli da sua sorella, una giovane avvocatessa con la passione per il teatro. Proprio da qui parte la sua avventura, che lo porta a guidare una compagnia di attori sgangherati, come un moderno Brancaleone che sprona la sua armata verso l’impresa epica di mettere in scena uno dei drammi più importanti, belli e difficili di tutti i tempi. Stefano racchiude in se stesso l’essenza della nostra società, permeata di conflitti generazionali e famigliari, dubbi, aspirazioni represse e tentativi di riscatto. Come in Amleto, il teatro entra nel teatro, verità e vita si intrecciano sulle tavole del palcoscenico. Una storia in cui si ride, si riflette, si soffre magari, ma non si smette mai di credere ai propri sogni.

Lo spettacolo, vincitore del bando Game 2013, concorso vetrina per artisti marchigiani under 35, è prodotto da Marche Teatro Tsm in collaborazione con Proscenio Associazione Culturale e Comune di Porto San Giorgio. Inoltre, con il monologo “Faccio l’attore perché…”, presente nello spettacolo, Stefano Tosoni ha ricevuto dal presidente della giuria Glauco Mauri il premio “Luigi Vannucchi Attore Doc 2016” ad Asti.Con Stefano Tosoni saliranno sul palco Elena Cupidio, Venusia Morena Zampaloni, Daniele Astorri, Giacomo Pompei e Kevin Pizzi.