Sabato 26 Gennaio alle ore 17.30 presso il Museo della Città di Ancona riprende la rassegna “Voci di Ancona: della città, del mondo, della fantasia” nata dall’idea di presentare autori anconitani che hanno raccontato storie della città o di luoghi lontani o che con la loro opera di fantasia hanno raggiunto la ribalta nazionale. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Soc. Coop. Le Macchine Celibi (gestore dei Musei Civici di Ancona) e dalla Libreria Fogola, in collaborazione con Edizioni Italic Pequod, Vydia editore, Affinità Elettive Edizioni e Laboratorio Culturale Ancona.

Nell’incontro si alterneranno nel racconto due ragazzi originari di Ancona che hanno portato la loro vita “lontano” dalla città Dorica, in luoghi pericolosi grazie alle loro rispettive professioni. I libri, entrambi editati dalla marchiana casa editrice Vydia Editore, sono due eccellenti esempi di racconti di terre lontanissime, di vite difficili per una volta raccontate da persone a noi molto vicine, figli della nostra città. Parlare di questi due libri, all’interno del Museo della Città ha il valore simbolico di rendere omaggio alla nostra storia cittadina rinnovandola con le voci di chi adesso è cittadino dorico nel mondo. Per informazioni tel. 071-2225047 (in orari di apertura) – museicivici.ancona@gmail.com.