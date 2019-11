Voci dal silenzio: un viaggio tra gli Eremiti d'Italia

Il 26 novembre al via la proiezione Voci dal silenzio al Cinema Italia di Ancona, in corso Carlo Alberto. Alle ore 21.30 proiezione unica di questa storia dalle mille sfaccettature.



A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’esperienza ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino.