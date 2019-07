Non a voce sola: Paolo Crepet sul palco per raccontare la passione

A Numana, presso la piazza del Santuario, va in scena l'11 luglio il terzo appuntamento della kermesse Non a voce sola e per l'occasione ci sarà Paolo Crepet, psichiatra e scrittore. Crepet si esibisce alle 21.30 con una lectio dedicata alla passione come sfida lanciata al mondo e a se stessi per continuare a migliorarsi, a sperare e a sognare. Ingresso libero e gratuito.

Non a voce sola è una kermesse che ogni estate propone importanti dialoghi su tematiche come l'amore, la passione e l'arte attraverso voci di attori e poeti importanti.