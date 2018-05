Caffè scienza: alla scoperta della vita segreta delle piante

Caffè Scienza prende il via al Cinemuse venerdì 25 maggio alle ore 19 con l’incontro dal titolo La vita segreta delle piante a cura del neurobiologo Stefano Mancuso che accompagnerà gli spettatori alla scoperta di un mondo segreto, popolato da piante in grado di rispondere agli stimoli dell’ambiente e di comunicare fra loro. L’appuntamento, fuori cartellone di Youth future festival, nasce in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche e con l’Associazione dei Georgofili.

Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale dell’Università degli Studi di Firenze, presso la quale è Professore. Nel 2002 gli è stato assegnato l’European Award for Research and Innovation, che segue altri riconoscimenti scientifici ricevuti negli anni. È autore di numerose pubblicazioni fra cui Biodiversi, Uomini che amano le piante. Storie di scienziati del mondo vegetale, Plantrevolution, Verde brillante, scritto a quattro mani insieme ad Alessandra Viola. A seguire, alle ore 21, verrà proiettato al Cinemuse il film L’invasione degli Ultracorpi di Don Siegel con Kevin McCarthy e Dana Wynter, un film del 1956, il cui soggetto è tratto dall'omonimo romanzo di fantascienza di Jack Finney del 1955. L’incontro alle ore 19 è ad ingresso libero, la proiezione ore 21 biglietto unico non numerato €5,00. I biglietti sono prenotabili presso la biglietteria delle Muse o la sera stessa da un’ora prima presso il musebar, dove sarà possibile anche degustare l’apericine dalle ore 18. Il musebar è uno spazio curato da Marche Teatro in collaborazione con Tipicità