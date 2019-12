La vita che c'è world tour: la tappa anconetana di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti in concerto al Palaprometeo di Ancona martedì 3 dicembre ale 21. Biglietti disponibili su Ticketone da 55 a 74 euro. Il concerto è organzizzato da Best eventi.

La Vita che c'è world tour è la nuova occasione per portare nelle arene più importanti della musica internazionale le indimenticabili hit di Ramazzotti che sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il Direttore Musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia Galassi.

Ecco, di seguito, i brani eseguiti da Eros Ramazzotti in occasione della prima data del "Vita ce n'è World Tour" all'Olympiahalle di Monaco di Baviera, in Germania.