Vita d'Api: storie e racconti di ordinaria raffineria

L'Isola di Falconara torna in scena al Tnt di Jesi per la conclusione della rassegna Scosse. Sabato 17 Marzo alle 21.30 e domenica 18 Marzo alle 17.30 va in scena Vita d'Api: racconti e storie di persone che hanno la raffineria Api di Falconara nel cuore, nella memoria, di fronte agli occhi tutti i giorni della vita.

Una rassegna fotografica per scoprire la vita di chi ogni giorno deve interfacciarsi con una realtà così particolare e discussa. Per prenotare chiamate il numero 340 8503462. L'ingresso è di 8 euro.