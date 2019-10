Visita guidata nei sotterranei della fortezza con concerto del coro

I Sotterranei di Forte Altavilla aperti al pubblico domenica 13 ottobre. La visita sarà guidata dai volontari dell'associazione.

Come special guest ci sarà il coro da camera Le Muse che alle ore 11.30 terrà un concerto nel cortile della fortezza. L'evento non richiede la prenotazione. Orario delle visite dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. Le visite guidate, organizzate in gruppi di 45 persone, dureranno circa trenta, massimo quaranta minuti. Punto di incontro stabilito: oltre il ponte levatoio.