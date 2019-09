Visita guidata: in gita alla Lunetta Santo Stefano

Domenica 29 settembre l''associazione I Sedici Forti di Ancona, con il patrocinio del Comune di Ancona e in collaborazione con l'associazione "Ferreo Core", organizza un'esplorazione straordinaria della Lunetta di Santo Stefano.

Ordinata la sua costruzione da Napoleone Bonaparte al crepuscolo del ‘700, questa maestosa opera aveva lo scopo di tenere l’eventuale attaccante il più lungi possibile dalla cinta muraria urbana che al tempo scendeva dal Campo Trincerato per chiudersi presso il Colle Cappuccini. Più volte rimaneggiata e aggiornata nel tempo, è oggi parte integrante dei parchi Pincio e Lunetta di Ancona. I volontari dei Sedici Forti accompagneranno i visitatori attraverso la giungla urbana che ha inglobato la struttura e i cunicoli del forte. L'evento è offerta libera e non è necessaria la prenotazione all'interno della fascia oraria: 10:00 – 18:00. Indispensabile abbigliamento sportivo e una torcia (consigliate le scarpe da trekking) . Appuntamento all'interno del parco Lunetta, in fondo al sentiero carrabile.