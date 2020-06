Virgilio Villoresi apre Cinematica: i sui mondi psichedelici in Pinacoteca

Il 3 luglio Cinematica festival apre la programmazione estiva della Mole con tre eventi che spaziano dal cinema alla danza alle nuove tecnologie e la videodanza.

Aprirà la rassegna il 3 luglio la mostra del regista e videomaker Virgilio Villoresi eccezionalmente presente con le sue “sculture in movimento” alla Pinacoteca delle Marche, evento possibile grazie alla sinergia con l'Assessorato alla Cultura. Virgilio Villoresi è una presenza Cinematica. L’immaginario di Virgilio Villoresi trae ispirazione da sempre dai dispositivi pre-cinematografici, configurandosi come un universo fantasmagorico in cui le macchine cinetiche non sono separabili dai suoi film, poiché le prime alimentano i secondi e viceversa, in un meccanismo di vasi comunicanti. In questa mostra l’artista espone quattro macchine cinetiche e una selezione di suoi spot, videoclip, sigle e cortometraggi, proponendo un viaggio, un percorso visionario tra flip-book motorizzati, buchi della serratura che ci spalancano nuovi mondi e trompe-l’-oeil che ci ingannano e ci seducono, riportandoci alle origini delle immagini in movimento ma anche alle nostre origini, attivando in noi un primordiale stupore infantile. Bruno Di Marino teorico dell'immagine in movimento e curatore. La mostra sarà aperta fino al 2 agosto. Ingresso libero su prenotazione e massimo sei persone per volta.