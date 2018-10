Concerti: sul palco le note sublimi di violino e pianoforte

Il festival Residart (Residenze d’artisti) nella sua VI edizione arriva per la prima volta a Sassoferrato con il "vibrato sublime" dei giapponesi Yu Kurokawa (violino) e Keigo Mukawa (pianoforte). Suoneranno musiche di Schubert, Ravel e Strauss al teatro del Sentino, Sassoferrato. Ingresso €12. Biglietti: teatrodelsentino@comune.sassoferrato.an.it 0732 958112.



Il Festival “Residart” è arrivato alla sua VI edizione, dedicata interamente a recital e concerti di alcuni fra i migliori Solisti di Residart noti al nostro pubblico per avere negli anni scorsi frequentato Master Class di altissimo livello ( Maestri Yuzuko Horigome, Rodney Friend…) e per averci già dato un assaggio delle loro capacità. Essi saranno affiancati da nuove scoperte che Residart è andata a reperire fra i vivai più promettenti. Da 6 anni affluiscono a Residart veri talenti da tutto il mondo. Per due settimane le famiglie di Residart li accolgono e li accompagnano nelle loro “fatiche”. Ne risulta un’esperienza singolare per tutti : gli artisti sono sorpresi dalla generosità e dal calore delle famiglie che, a loro volta, sono sorprese dalla disciplina che i giovani seguono e dalla musica che regalano. E’ uno scambio in cui mettono radici sia il modo di vivere la cultura che il modo di vivere il turismo. Anche le Aziende del territorio e gli esercenti dei Comuni coinvolti, infatti, fanno a gara per far sentire a loro agio i giovani musicisti e facilitare la loro concentrazione sul lavoro intenso ed esigente per il quale vengono fin qui. Gli otto giovani di questa edizione provengono da: Giappone, Lituania, Austria, Bielorussia, Russia e Belgio. Hanno già al loro attivo numerosi premi e dei Curricula di tutto rispetto.

I “Solisti di Residart” sono selezionati con criteri severissimi per offrire al pubblico che li segue un’esperienza in cui le emozioni si accompagnino all'abilità tecnica, frutto della loro solida professionalità. Per il terzo anno, inoltre, il Festival prosegue un’interazione professionale fra i giovani talenti e musicisti marchigiani, a tutto vantaggio del pubblico e delle proprie esperienze professionali.

Si esibiranno ad Ancona, Sassoferrato, Camerata Picena e Jesi, Comuni che aderiscono a quest’iniziativa di mecenatismo privato diffuso.“

Gallery