La violenza di genere: il Rotary Ancona ne parla in un incontro aperto alla cittadinanza

Il Rotary Club Ancona 25-35, in collaborazione con l’AIGA Sezione di Ancona e l’Associazione Donne e Giustizia, organizza una tavola rotonda dal titolo: “Parlare di violenza contro la violenza”.



L’evento, che si terrà lunedì 25 Novembre alle ore 17.00 presso il bar Muda sito nella Galleria Dorica, si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione legate alla “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” e sarà un’importante occasione di confronto su come prevenire e affrontare episodi di violenza.



A portare la loro testimonianza saranno diversi professionisti quotidianamente a contatto con donne oggetto di violenza. La Dott.ssa Loredana Buscemi, anatomo patologa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, da sempre impegnata nella lotta alla violenza in ambito ospedaliero in fase di primo approccio all’interno delle strutture mediche, interverrà anche come componente dell’Unità di crisi inquadrando il fenomeno a livello nazionale.

L’Associazione Donne e Giustizia focalizzerà l’attenzione sul tema a livello locale tramite l’intervento della Presidente, Avv. Roberta Montenovo, mentre la Dott.ssa Margherita Carlini presenterà gli interventi per il sostegno concreto alle donne vittime di violenza.

Due professionisti dell’Ospedale Salesi, il Dott. Stefano Giannubilo - Ginecologo - e la Dott.ssa Viridiana Colombo - coordinatrice del progetto "Fiocchi in Ospedale" - affronteranno il tema del disagio psicologico in epoca perinatale. Infine, la Psicologa Dott.ssa Valentina Marracino e la Psicoterapeuta Dott.ssa Raffaella Lorenzini discuteranno di prevenzione in relazione alle dinamiche affettive tra genitori e figli che possono portare alla costruzione di personalità pericolose rispetto alla violenza di genere.



E’ prevista la partecipazione della Presidentessa del Forum delle Donne e dell'Associazione Interculturale Terzavia Laura Pergolesi, della Commissaria per le Pari Opportunità della Regione Marche Linda Elezi, e della Presidente del Comitato Pari Opportunità del Coa di Ancona Avv. Raffaella Bresca. L’incontro è patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona.