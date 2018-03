Viola, Franca: le Muse accolgono le donne

Domenica 18 marzo appuntamento con l'evento “Le Muse accolgono le donne”. L'appuntamento è previsto al Teatro delle Muse, in Piazza della Repubblica, a partire dalle 9:30. Interverranno Emma Capogrossi, assessora alle pari opportunità del Comune di Ancona, Meri Marziali presidente della Commissione pari opportunità delle Marche, Laura Pergolesi presidente Forum delle donne del Comune di Ancona. Seguirà la proiezione del cortometraggio “Viola, Franca”. Sarà presente la regista Marta Savina.

“Viola, Franca” (nominato ai David di Donatello come miglior cortometraggio, candidato ai Nastri d’Argento nella categoria Corti d’Argento e ad un Emmy come Miglior Dramma per il College Television Awards, ha avuto la sua prima mondiale il 22 aprile, all’interno del Tribeca Film Festival 2017) è un cortometraggio diretto da Marta Savina e basato su una storia vera. Sicilia, 1965. La diciassettenne Franca Viola attira l'attenzione del giovane benestante Filippo Melodia. Quando Franca lo rifiuta, Filippo ricorre alla violenza. La reazione di Franca costituirà un precedente che cambierà il corso della storia italiana e spianerà la strada per la lotta per i diritti delle donne. Con questo corto, la regista Marta Savina apre un dialogo sui diritti delle donne e sulla lotta per sfidare i ruoli sociali prestabiliti e gli stereotipi di genere. “Viola, Franca” ha vinto il premio per il miglior film, miglior montaggio e il premio speciale della giuria per l'eccellenza nella regia presso l’UCLA Spotlight showcase tenutosi al DGA di Los Angeles. Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista regala una performance potente, profonda, fondata sui silenzi e sugli sguardi più che sulle parole. L’attrice siciliana, forte dell’esperienza teatrale, usa con talento il linguaggio del corpo per raccontare la vitalità, il coraggio e la determinazione di Franca Viola.

L'evento è oganizzato dalla Forum cittadino delle donne di Ancona, Reti culturali Onlus Ancona con il patrocinio della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, il Comune di Ancona, l'Ordine psicologi delle Marche, l'Ordine degli ingegneri provinciale di Ancona, il Comitato pari opportunità, Consulenti del Lavoro Consiglio provinciale dell'ordine di Ancona, Asur 2, Ordine degli Architetti pianificatori, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine dei Geologi delle Marche, Ordine Assistenti Sociali delle Marche, OPI di Ancona, Collegio Provinciale Ostetriche di Ancona, Ordine dei Medici dei medici veterinari e Ordine dei geometri di Ancona. Lavoro, impresa, sicurezza, integrazione, benessere, territorio e accoglienza.