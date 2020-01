Inaugura il Vinyl bar Transylvania: la musica rock di Bruno risuona tra piatti gustosi e cocktail

Giovedì 23 gennaio apre il vinyl bar Transylvania a Jesi, in via Costa Mezzalancia. A gestire l’attività sarà Riccardo Staffolani mentre la musica è affidata al mitico Bruno Tarabelli.

Sarà più di un semplice bar, perché l’anima del Transylvania, Bruno Tarabelli, sarà presente per selezionare la migliore musica rock rigorosamente in vinile. E non poteva essere altrimenti, dal momento che il nome Transylvania viene dal brano di Frank Zappa Transylvania Boogie. All’inaugurazione di giovedì 23 gennaio alle ore 18 e saranno offerti trippa e cappelletti in brodo, accompagnati da vini marchigiani. Il locale sarà aperto dal giovedì alla domenica a partire dalle 17.