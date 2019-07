Vino e fritto: una serata a tema estate tra le vigne

Domenica 4 agosto al via alla Cantina Sant'Amico di Morro d'Alba la seconda serata dedicata al vino e fritto. La ricetta per questa serata sul prato tra le vigne sarà semplice e gustosa con ottimi vini freschi da scegliere tra Verdicchio e tanti altri vini locali. Da mangiare c'è fritto misto e di pesce cotto al momento e gustato dal cartoccio. Piacevole intrattenimento musicale live di Andrea Polverini con musica italiana dei grandi cantautori e dei grandi personaggi .



Ingresso Libero dalle 18 alle 22. In caso di maltempo l`evento sarà annullato. Info 073163982.