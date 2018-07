Vino e fritto: serata tra le vigne nell'antica cantina

Serata estiva tra le vigne con l'appuntamento Vino e fritto per domenica 22 luglio a Morro d'Alba. L'antica cantina Sant'Amico ospita per il terzo anno consecutivo una serata di svago tra le vigne che prevede la combinazione di vini freschi di varie tipologie ed il fritto sia di pesce che misto cotto al momento. L'intrattenimento musicale non manca con la voce di Susanna Amicucci che allieta la serata con musica italiana ed internazionale dagli anni '60 ad oggi comprendendo la disco music anni 70/80.



L'ingresso è libero, cartoccio di fritto da 5 euro dalle 18.30 alle 22.30. Per informazioni: 073163982 e whatsapp 3314686958