Vinicio Capossela: alle Muse si acccende la magia del cantante gitano

Il 15 novembre alle 21 al teatro delle Muse arriva la grande performance di Vinicio Capossela. I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne da 29 a 65 euro.

Vinicio Capossela (Hannover, 14 dicembre 1965) è un cantautore e polistrumentista italiano. Nato in Germania, da genitori di origine irpina (il padre, Vito, è di Calitri, la madre di Andretta), viene chiamato Vinicio, pur non essendo questo uno dei nomi della tradizione familiare, come omaggio al celebre fisarmonicista Vinicio, autore di molti dischi per la Durium negli anni sessanta, di cui il padre è fan.