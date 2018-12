L'associazione compie dieci anni: si festeggia in musica

Venerdì 7 dicembre l'associazione musicale Vincent Persichetti compie dieci anni, un traguardo che sarà festeggiato con un grande concerto di musica classica che si terrà alle 21.15 nella Sala Consiliare di Falconara Alta. L’ingresso è libero.

A esibirsi saranno il soprano Angela De Pace, reduce dalla rassegna operistica Ravenna Festival e le ‘Serpilli Sisters’, Caterina e Roberta Serpilli rispettivamente alla chitarra classica e al pianoforte. Furono proprio le musiciste falconaresi Angela De Pace e Caterina e Roberta Serpilli, 10 anni fa, a inaugurare l’attività dell’associazione Vincent Persichetti nella sede di via del Consorzio, una formazione che, spiega la presidente Rosanna Persichetti, è stata ricreata appositamente. Il programma musicale del concerto di venerdì sarà vario e adatto a tutti grazie a una selezioni di famosi compositori provenienti da Marche, Abruzzo e, visto il coinvolgimento della chitarra classica, anche dalla Spagna: protagoniste saranno le musiche di Rossini, Tosti, Schubert e Grandos. Non mancherà qualche aria di Vincent Persichetti e il concerto sarà aperto dalle giovani studentesse della Scuola di Musica ‘Vincent Persichetti’. L'associazione musicale è nata per promuovere la figura del compositore italo-americano Vincent Persichetti, originario di Torricella Peligna, poco conosciuto dal grande pubblico italiano ma importantissimo negli Stati Uniti.