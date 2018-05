Villazuk: il gruppo caleidoscopico in concerto

Venerdì 18 maggio alle 21.30 al caffè del Teatro, in piazza della repubblica, a Jesi, la band VillaZuk si esibisce in un concerto dal sapore country-pop-raggae. I VillaZuk sono la fusione di caratteri stilistici variegati e una scrittura immaginifica e dotata di grande espressività.

Dopo il loro primo album, che li ha portati ad esibirsi in lungo e in largo per l'Italia, Domenico Scarcello, Andrea Minervini ed Eugenio Ferraro si esibiscono nella città di Jesi per far conoscere il loro disco caleidoscopico, che parla di paure e di sabbie mobili, di liberazioni e desideri da ritrovare.