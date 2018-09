Il Viale dei Sapori, ecco la passeggiata del gusto con lo stoccafisso e i prodotti dell'orto

La passeggiata al Viale diventa occasione per ricercare il prodotto tipico, di qualità, assaporare l’insolito da mettere in tavola. È partita questa mattina ad Ancona la sesta edizione de Il Viale dei Sapori, l’appuntamento anconetano dedicato all’agricoltura del territorio, con circa 40 stand del mercato di Campagna Amica, e il piatto principe della cucina dorica: lo Stoccafisso all’Anconetana.

Organizzato da Coldiretti Ancona, in collaborazione con l’Ordine Cultori della Cucina di Mare “Re Stocco” e la Camera di Commercio di Ancona, fino a domenica 16 settembre con la possibilità di degustare e acquistare vino, olio extravergine di oliva, frutta e verdura biologiche, miele, formaggi e salumi di qualità e a chilometro zero ma anche il prelibato Stoccafisso all'Anconetana, i paccheri in salsa di stocco, le Stoccoliva all'Anconetana e il baccalà fritto.