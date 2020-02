“Viaggio nella nostra storia”: alla scoperta della Vallesina

Ritorna l’appuntamento con “Viaggio nella nostra storia”, il ciclo di incontri organizzato e promosso dal Centro Turistico Giovanile Vallesina dedicato alla riscoperta dei personaggi e dei luoghi che hanno caratterizzato Jesi e la Vallesina nel corso dei secoli. Come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa ripropone la stessa formula: tre serate a tema, per un tuffo nel passato, nella vita sul territorio in epoche ben determinate, cercando di coprire il più vasto arco temporale e mettendo in relazione gli avvenimenti locali con lo scenario nazionale ed internazionale. Infine un quarto incontro sarà dedicato alla visita guidata di un luogo che sia rappresentativo dal punto di vista storico.

Conformemente allo stile che caratterizza le altre rassegne del CTG, anche in questo progetto viene offerto gratuitamente a tutta la cittadinanza un servizio molto apprezzato dal pubblico, grazie sia al lavoro svolto dal Comitato Scientifico del CTG, sia alla collaborazione con altre associazioni locali, concretizzando un concetto a noi caro, quello di “fare rete”. La rassegna 2020, che vanta il patrocinio del Comune di Jesi, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che mette a disposizione i propri prestigiosi locali, la Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” con la sezione teatro, i “Quaderni Storici Esini” e “Elainegfilm”. Il ciclo di incontri si svolgerà presso Palazzo Bisaccioni, a Jesi, con inizio sabato 29 febbraio alle ore 17. Il primo appuntamento si aprirà con la relazione della dott.ssa Francesca Bartolacci dell’Università di Macerata, che illustrerà il tema delle donne religiose della Vallesina nel Medioevo, con delle novità emerse grazie agli studi di genere. Questo il programma: