Una via intitolata a Stefano Cucchi, Rubini e Pagliarini per parlarne su E'TvMarche

Ha fatto molto discuterete ad Ancona, scatenando anche invettive e offese nei suoi confronti, la proposta del consigliere Comunale di Altra Idea di Città Francesco Rubini di intitolare una via del capoluogo regionale a Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma dopo un pestaggio e giorni in cui nessuno ha fatto nulla per salvarlo, per cui sono arrivate 2 condanne per omicidio preterintenzionale.

Del caso se ne parlerà in diretta mercoledì mattina a Buongiorno èTV: in studio ospiti del giornalista e padrone di casa Maurizio Socci proprio Francesco Rubini, promotore dell’iniziativa e il giornalista di AnconaToday Stefano Pagliarini, che per primo ha seguito e trattato la vicenda, ricevendo anche un messaggio di ringraziamento ufficiale da parte dell'associazione Stefano Cucchi Onlus. Il pubblico da casa potrà come sempre intervenire in diretta con domande opinioni commenti. Dunque appuntamento a partire dalle ore 7 sul canale 12 del digitale terrestre.