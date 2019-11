Veronica Key e Simone Borghi: il live al Gasoline

Le diverse personalità musicali di Veronica Key e Simone Borghi si incontrano a metà strada fra la musica Pop e R'n'B, creando un perfetto equilibrio attraverso gli originali arrangiamenti acustici dei grandi successi internazionali: il 7 novembre al Gasoline di Ancona al via la performance live alle ore 21.30.

Emozioni e musica acustica si incontrano in questo evento ad ingresso libero. Il locale si trova in via lauro Rossi, 10.