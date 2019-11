Non è vero ma ci credo: evento di beneficenza per gli orfani dei Carabinieri

Domenica 17 novembre alle ore 20.30, presso il Teatro “Cortesi” di Sirolo avrà luogo la quarta edizione “Evento in beneficenza a favore dell’O.N.A.O.M.A.C” (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), organizzato dal consiglio di base di rappresentanza del comando legione Carabinieri Marche, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e con il gratuito patrocinio del comune di Sirolo.

L’evento consiste in una rappresentazione teatrale in due atti dal titolo: “Non è vero ma ci credo”, commedia brillante di Peppino De Filippo, a cura della Compagnia Teatrale del Gruppo Ricreativo Arcobaleno di Loreto – regia di M.T. Brugiamulini. L’ingresso è libero ed è rivolto non solo al personale in servizio ed in congedo dell’Arma dei Carabinieri, ma anche a tutte le persone che desiderino assistere allo spettacolo.

Il ricavato, frutto delle eventuali offerte, sarà interamente devoluto all’O.N.A.O.M.A.C., che è un Ente Morale di natura privatistica, che ha il suo Organo tutorio nel Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e che da oltre 70 anni si propone di assistere negli studi, fino al conseguimento della laurea, gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri di qualsiasi grado.