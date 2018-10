Fragili equilibri: il reale e l'irreale si incontrano in una mostra

Il giorno 13 ottobre 2018 alle ore 18.00 si inaugura, presso la Galleria della Mostre Temporanee del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, l’esposizione personale Fragili equilibri di Verena D’Alessandro, a cura di Marcello Carlino. In mostra una quarantina di dipinti ad olio su cartoncino, di piccole e medie dimensioni, di cui 14 inediti. Come già in precedenti lavori su tela della pittrice, anche in queste “carte” si evidenzia con chiarezza la ricerca che Verena D’Alessandro sta conducendo da tempo sul rapporto tra memoria e invenzione, tra reale e irreale, nella costruzione figurativa del paesaggio. Sono scenari, quelli presentati nelle opere in mostra, dove la puntuale descrizione naturalistica o topografica e documentaristica rimane del tutto marginale. La mostra propone in effetti un viaggio ad un tempo immaginario ed evocativo tra angoli di paesaggio in cui la bellezza e il fragile equilibrio della natura paiono ancora resistere all’assalto dell’uomo e dove a dominare ovunque è una quiete irreale. I paesaggi di Verena D’Alessandro non sono tuttavia solo un elogio alla bellezza della natura, talvolta pacata talvolta feroce, sono anche metafora della sua fragilità e del rischio di alterazioni che questa sta correndo.



Al di là del personale stile pittorico di Verena D’Alessandro, la mostra Fragili equilibri suggerisce riflessioni di grande attualità. Come scrive nel catalogo il curatore: “La solitudine dei paesaggi montani e la destituzione del personaggio-uomo, ora pressoché impercettibile ora dichiarato assente, sono tali che aprono scenari ecologici e li stagliano in grande rilievo semantico. La natura trionfa nella purezza impenetrabile, inscalfibile del suo manifestarsi; l’assoluto suo occupare la scena disarma (...). Lungo il confine la pittura di Verena D’Alessandro batte il tema dell’enigma e il tema dell’attesa, il tema della piccolezza dell’esistere comune e il tema della grandiosità di una natura che resiste...” (dal testo critico di Marcello Carlino). Fino all’11 novembre 2018 . Orari: 10.00---13.00 /14.30—19.30, dal martedì alla domenica www.museodellacarta.com.