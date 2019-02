Consiglio Nazionale in Tour: il verdicchio doc compie 50 anni

Secondo appuntamento con il "Consiglio Nazionale in Tour", che dopo la tappa di gennaio a Roma - la prima per la nuova Giunta presieduta da Luigi Terzago– arriva ad Ancona il 15 e 16 febbraio presso il Grand Hotel Passetto. Apre la cena un banco d'assaggio celebrativo dei 50 anni della DOC del Verdicchio, il vitigno marchigiano che produce bianchi fermi e spumanti celebri per la loro versatilità e per la loro longevità fuori dal comune. In degustazione14 etichette di Verdicchio DOCsia dei Castelli di Jesi che di Matelica.

FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, ha dato vita nel 2019 al “Consiglio Nazionale in Tour” un’importante iniziativa che rende itinerante l’istituzionale appuntamento mensile della Federazione attraverso le diverse regioni italiane, allo scopo di rafforzare il network FISAR, composto 63 delegazioni distribuite su 16 regioni, e con l’intento di valorizzare la grande varietà e ricchezza enologica che contraddistingue il nostro Paese dal nord al sud. Una mission da sempre perseguita da FISAR che si propone di arricchire gli incontri con i soci con alcuni momenti di approfondimento e racconto dedicati ai vini più iconici delle diverse regioni ospitanti.