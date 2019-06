Verdicchio in Festa: torna la manifestazione tra storia e degustazioni

Al via dal 4 al 7 luglio la storica manifestazione del Verdicchio in Festa di Montecarotto. Si inizia con il convegno in collaborazione con Hesis sullo sviluppo in chiave storica e turistica. Tra gli ospiti la nuova amministrazione comunale, la Regione, le Università marchigiane, rappresentanti del territorio e delle varie realtà di tutela e promozione.

La festa come sempre offre la degustazione guidata dai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Marche, delegazione di Jesi e Castelli, in piazza, per apprezzare in maniera cosciente e mirata le eccellenze del territorio, ma anche stand enogastronomici delle associazioni culturali e sportive del paese, con un’offerta culinaria variegata e accompagnata sempre da ottimo Verdicchio e vini del territorio. Imperdibili le “Cene di gala con le Marche”, in collaborazione con Tipicità e Scuola Europea Sommelier – delegazione Marche, che portano a Montecarotto chef e degustazioni, dal tartufo di Sant’Angelo in Vado (PU), alle delizie di Offida (AP) e Piobbico (PU), fino al brodetto di Portorecanati (MC), in abbinamento con i vini delle cantine di eccellenza delle Marche (prenotazioni 393 3870102).



Naturalmente tra gli spettacoli non mancano dj set, i concerti, la comicità del Federico Perrotta Show, la poesia del romagnolo Lorenzo Bartolini, l’immancabile jazz della domenica, con Marche Jazz & Wine 2019, un’edizione tutta sulla voce femminile.Tutto questo, tra spettacoli e mostre, nella cornice di un borgo storico e suggestivo delle colline marchigiane, Montecarotto, dal quale apprezzare il territorio, i paesaggi, i tramonti e la brezza estiva con un buon calice di Verdicchio in un’atmosfera senza tempo.

Questo e molto altro a Montecarotto dal 4 al 7 luglio.

Gallery