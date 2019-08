Ventimilarighesottoimari in giallo: il calendario degli appuntamenti noir. Ospiti anche Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo

Ventimilarighesottoimari in giallo, un evento organizzato in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare, ospita dal 18 al 26 agosto gli autori noir tra i più interessanti del panorama nazionale e internazionale.

Un modo per raccontare la realtà, la politica, le metropoli, attraverso una letteratura di genere amatissima dai lettori italiani e stranieri. Quest'anno attesi al teatro La Fenice l'avvocato Fabio Anselmo e Ilara Cucchi che parlano alla platea del caso di Stefano Cucchi. Inoltre, fino al 26 agosto, nei locali dell'Ex expo si può visitare la mostra I grandi del giallo. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero (tranne lo spettacolo al teatro La Fenice).

Ecco il programma degli eventi più attesi in calendario:

Domenica 18 agosto

Ore 21:30, rotonda a mare: La Baia - Presentazione del libro di Kate Rhodes

Lunedì 19 agosto

Ore 19.15, Corte della rocca roveresca. L’enigma dell’abate nero - Incontro con Marcello Simoni.

Ore 21:30, teatro La Fenice: Federico. Il caso Aldrovandi Incontro con Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi.

Martedì 20 agosto

Ore 19.15, palazzetto Baviera: "Come una famiglia", presentazione del libro di Giampaolo Simi.

Mercoledì 21 agosto

Ore 19.15 Auditorium San Rocco: Il Caso Mattei: le prove dell’omicidio del Presidente dell’ENI. Incontro con Vincenzo Calia e Sabrina Pisu.

Giovedì 22 agosto

Ore 19.15 Palazzetto Baviera: Uccidete Guido Rossa. Presentazione del libro di Massimo Razzi e Donatella Alfonso.

Ore 21.30 Cortile della Rocca Roveresca: Vincenzo Consolo e l’Ignoto marinaio. Incontro con Massimo Raffaeli.

Venerdì 23 agosto

Ore 21.15 Teatro La Fenice: Spettacolo “Salvare l’arte: il capolavoro di Pasquale - Rotondi” di e con Laura Curino (ingresso 10 euro).

Ore 21.30 Rotonda a mare: Ninfa dormiente. Presentazione del libro di Ilaria Tuti.

Sabato 24 agosto

21.15 Teatro La Fenice: Sconvenienti Verità - Le inattese ragioni del delitto. Conversazioni con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo.

Lunedì 26 agosto