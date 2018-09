I segreti per vendere meglio, lezione con gli specialisti del settore

Facciamo31, organizzazione composta dai migliori consulenti, formatori e professionisti del Paese, apre l’autunno con l’evento formativo: “La vendita, le dimensioni sulle quali investire per raggiungere l’obiettivo”. Venerdì 14 settembre ore 15 a Fabriano presso la sede centrale di ELICA, oltre 100 imprenditori avranno la possibilità di confrontarsi con speaker d’eccezione quali: Marco Icardi, Regional Vice President di SAS e CEO di SAS Italia, Dr. Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales di Costa Crociere, Dr. Gianguido Cerullo, Vice President Go to Market di Elica.

L’incontro sarà l’occasione per capire come ottenere la massima efficacia nella vendita, per coglierne i fattori strategici, per comprendere come pensa e si muove un’azienda su scala internazionale in termini di pianificazione e individuazione degli strumenti adeguati al target di riferimento. La sessione formativa verrà guidata da Lorenzo Braconi, uno tra i più richiesti consulenti di direzione aziendale in Italia, nonché docente universitario e fondatore di Facciamo31.Sarà possibile riservare un posto in platea fino a Martedì 11 settembre, scrivendo a segreteria@facciamo31.it