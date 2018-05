Valle Scappuccia: escursione tra bellezze e leggende

Domenica 13 maggio, accompagnati da una guida naturalistica abilitata, al via il percorso tra i più suggestivi sentieri del parco gola della rossa e di Frasassi: l’anello di Valle Scappuccia. Sarà l’occasione per passare una giornata immersi nella natura, alla scoperta di piante ed animali che caratterizzano il parco: si possono riconoscere le piante che lo popolano, le curiosità e leggende ad esse legate e si impara a leggere le tracce degli animali ed i loro segni di presenza, sfatandone miti e credenze. Il percorso è lungo 10,4 km con un dislivello di 287m e non presenta difficoltà tecniche. Età minima consigliata: 6 anni e tempo di percorrenza: 5h (con soste) - durante la passeggiata è prevista sosta per pranzo al sacco

Info e prenotazioni: 320 4451272 o mail a info@natourlab.it entro sabato 12 maggio all' ora di pranzo.