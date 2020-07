Gli Usa tra la New Hollywood e il mito della fuga: l'incontro al Lazzabaretto

Easy Rider e gli anni Sessanta: "Gli Usa tra la New Hollywood e il mito della fuga". Nicola Cucchi dialoga al Lazzabaretto alle 19,00 con Marta Gara sulla fine degli anni Sessanta in America e su come quel periodo abbia degli importanti rimandi con quello che accade oggi. In occasione della presentazione sarà possibile acquistare il libro "Sessantotto e oltre. Gli anni '60 dei giovani tra storia e memorie" curato da Nicola Cucchi. L'ingresso è gratuito.

Questo appuntamento fa parte di un ciclo di incontri curato da Istituto Gramsci Marche e Spazio Comune Heval - inaugurato in occasione del film di apertura del Lazzabaretto Cinema, "Do the right thing" - che precedono la proiezione di una selezione di film in programma all'Arena Cinema.