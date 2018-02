Avvento, presentazione del libro fantasy tra misteri e intrighi amorosi

Il libro urban fantasy per giovani adulti, "Avvento", sarà presentato il 17 febbraio ad Ancona, presso la libreria Mondadori Bookstore Grotte Center di camerano al centro commerciale “le Grotte”. Il nuovo libro dell'autrice Debora Spatola è già uscito in quattro volumi e-book e ora sono raccolti in un unico libro cartaceo.



La Saga, edita dalla Nero Press Edizioni, racconta la storia di Lua, una ragazza appena diciottenne che si troverà coinvolta in un’avventura dove amore, mistero e azione si alternano senza sosta. E dove la sua scelta sarà determinante. Sarà presente l’autrice, Debora Spatola, con la relazione di Elisa Matteucci.